Скажите правду! В обсервации в школе-интернате № 1 прошел стихийный митинг

Пассажиры транзитного рейса Москва — Бишкек провели стихийный митинг в фойе корпуса, где они находятся в обсервации, и потребовали сказать правду.

Отметим, ранее врачи, проводившие обход прибывших, сообщили, что результаты экспресс-тестов на коронавирус готовы — среди прилетевших из Москвы нет инфицированных. Кроме того, медики утверждали, что в течение трех дней люди могут быть отпущены на домашний карантин.

Но сегодня те же врачи стали уверять, что у них нет никакой информации и ничего конкретного об отсутствии у прибывших коронавируса не говорили.

Люди возмутились и потребовали сказать правду: на каком основании их держат в обсервации, если среди них нет зараженных, и зачем накануне убеждали, что анализы у всех отрицательные. Но ответа не последовало. В итоге медики уговорили собравшихся разойтись, заявив, что в одном из помещений находится больной с температурой. Но кто этот человек и почему он не изолирован, также никто не ответил.

Напомним, что на сегодня в Кыргызстане зарегистрировали уже 16 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.