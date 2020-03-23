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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Скажите правду! В обсервации в школе-интернате № 1 прошел стихийный митинг

Пассажиры транзитного рейса Москва  Бишкек провели стихийный митинг в фойе корпуса, где они находятся в обсервации, и потребовали сказать правду. 

Отметим, ранее врачи, проводившие обход прибывших, сообщили, что результаты экспресс-тестов на коронавирус готовы  среди прилетевших из Москвы нет инфицированных.  Кроме того, медики утверждали, что в течение трех дней люди могут быть отпущены на домашний карантин.

Но сегодня те же врачи стали уверять, что у них нет никакой информации и ничего конкретного об отсутствии у прибывших коронавируса не говорили. 

Люди возмутились и потребовали сказать правду: на каком основании их держат в обсервации, если среди них нет зараженных, и зачем накануне убеждали, что анализы у всех отрицательные. Но ответа не последовало. В итоге медики уговорили собравшихся разойтись, заявив, что в одном из помещений находится больной с температурой. Но кто этот человек и почему он не изолирован, также никто не ответил.

Напомним, что на сегодня в Кыргызстане зарегистрировали уже 16 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147711/
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