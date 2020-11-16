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Власть

Успел. Садыр Жапаров подписал закон о трансформации земель

До сложения полномочий и. о. президента Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере землепользования (законы «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий», «О переводе (трансформации) земельных участков», Уголовный кодекс КР)». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства. 

Уточняется, что документ был принят парламентом 4 ноября.

Закон предусматривает решение вопросов, поднимаемых гражданами, незаконно построившими жилые дома на земельных участках орошаемой пашни. 

Кроме того, дает возможность на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни, непригодных для использования в сельскохозяйственном производстве или имеющих государственные акты о праве частной собственности. 

Он также предусматривает наказание за самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения.

Вносятся также соответствующие поправки в законы «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий», «О переводе (трансформации) земельных участков» и Уголовный кодекс.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173250/
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