В Бишкеке неизвестные разогнали женский марш солидарности

В Бишкеке сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Однако неизвестные мужчины шествие разогнали.

Молодые мужчины в калпаках пришли на площадь и в агрессивной форме стали разгонять участниц акции, посвященной Международному женскому дню 8 Марта.

Сотрудники милиции, патрулирующие площадь, задержали почему-то не агрессивных мужчин, мешающих маршу солидарности, а женщин. Их погрузили в автобусы и увезли, предположительно, в отделение милиции.