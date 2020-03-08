В Бишкеке неизвестные разогнали женский марш солидарности

В Бишкеке сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Однако неизвестные мужчины шествие разогнали.
Молодые мужчины в калпаках пришли на площадь и в агрессивной форме стали разгонять участниц акции, посвященной Международному женскому дню 8 Марта.
Сотрудники милиции, патрулирующие площадь, задержали почему-то не агрессивных мужчин, мешающих маршу солидарности, а женщин. Их погрузили в автобусы и увезли, предположительно, в отделение милиции.
Напомним, что марш против насилия в отношении женщин и детей проводился и в прошлом году. Но тогда акция обернулась скандалом из-за участия в ней представителей ЛГБТ-сообщества. Власти Бишкека обвинили в том, что они «позволили провести в столице Кыргызстана гей-парад».