Митинг арендаторов ТЦ «Караван». Требования протестующих обещают рассмотреть

В Бишкеке около «Белого дома» проходит митинг арендаторов торгового центра «Караван».

Участники акции протеста заявили, что объект незаконно включили в электронные торги. По их словам, государство имеет право проводить аукцион только в том случае, если предприятие убыточное. «Однако ТЦ «Караван» ежегодно приносит прибыль в размере 74 миллионов сомов», — говорят митингующие.

К ним вышли представители Фонда по управлению госимуществом и аппарата президента.

Статс-секретарь ФУГИ Ильяз Ташбаев пояснил, что ведомство намерено пролонгировать договоры.

Заведующий отделом экономики аппарата главы государства Данияр Иманалиев попросил пятерых представителей пройти в общественную приемную аппарата правительства для переговоров. По его словам, обращение митингующих будет рассмотрено.

«Мы постараемся учесть все требования арендаторов, а также соблюсти решения кабмина и ФУГИ. Ранее правительство приняло решение о проведении электронных торгов. Здесь учитывались изменения, связанные с автоматизацией предоставления в аренду площади и реализации госимущества путем конкурсов и аукционов», — заметил Данияр Иманалиев.