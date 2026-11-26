В Кыргызстане за 10 месяцев 2026 года выявили более 19 тысяч нарушений таможенных правил. По выявленным фактам в бюджет государства возмещено почти 1 миллиард 500 миллионов сомов. Об этом председатель Государственной таможенной службы Улан Кимсанов сообщил в эфире программы «Открытый кабинет» на «Биринчи радио».

По его словам, среди выявленных нарушений около 400 фактов имели признаки преступлений, по которым были возбуждены соответствующие дела.

Глава ГТС отметил, что борьба с контрабандой, уклонением от уплаты таможенных платежей и другими нарушениями остается одним из приоритетных направлений работы ведомства.

«Борьбу с контрабандой мы никогда не будем ослаблять. Наоборот, усиливаем эту работу», — подчеркнул Улан Кимсанов.

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При этом он заявил, что таможенная служба постепенно переходит от преимущественно контрольных функций к сервисной модели работы, ориентированной на создание более удобных условий для предпринимателей.

По словам главы ведомства, борьба с нарушениями не должна сопровождаться чрезмерным административным давлением на добросовестный бизнес.

Одним из основных инструментов повышения эффективности таможенного контроля Кимсанов назвал цифровизацию и автоматизацию процедур.

Он отметил, что с 2021 года ведомство последовательно внедряет электронные системы оформления грузов, модернизирует пункты пропуска и сокращает участие сотрудников в отдельных процедурах.

Кроме того, за январь — октябрь 2026 года Государственная таможенная служба собрала 156 миллиардов 600 миллионов сомов таможенных платежей.

При этом первоначальный план составлял 142 миллиарда 600 миллионов сомов. Таким образом, поступления превысили плановый показатель на 14 миллиардов сомов.

По словам Кимсанова, рост поступлений связан в том числе с модернизацией инфраструктуры, автоматизацией таможенного оформления и мерами по противодействию контрабанде и коррупции.

В ГТС рассчитывают, что дальнейшее развитие цифровых технологий позволит повысить прозрачность таможенных процедур и сократить количество нарушений.