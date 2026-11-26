Кыргызстан станет председательствующим государством в органах Евразийского экономического союза в 2027 году. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии одобрили соответствующий проект решения Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в кабмине.

В мероприятии в рамках рабочей поездки в Россию участвовал первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

Участники рассмотрели 48 вопросов, связанных с евразийской экономической интеграцией, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, промышленную кооперацию и энергетику.

Совет одобрил проект соглашения о признании органической продукции в рамках ЕАЭС. Документ предусматривает взаимное признание сертификатов странами союза. Это должно упростить обращение такой продукции на общем рынке и снизить барьеры для производителей.

Кроме того, принят технический регламент ЕАЭС «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии». Он устанавливает единые требования к безопасности, оценке соответствия, идентификации и маркировке продукции. Регламент вступит в силу 1 января 2032 года.

По итогам заседания по рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.