В Кыргызстане с 1 января 2027 года планируют отменить льготный тариф на электроэнергию для малообеспеченных семей, заменив его денежными компенсациями. Соответствующий проект постановления кабинета министров, разработанный Министерством энергетики, вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, изменения коснутся семей с детьми до 16 лет, получающих государственное пособие «Үй-бүлөгө көмөк».

В настоящее время для этой категории граждан действует льготный тариф в размере 50 тыйынов за 1 киловатт-час при потреблении до 700 киловатт-часов электроэнергии в месяц.

По данным Минэнерго, такой льготой фактически пользуются 41 тысяча 695 семей.

Однако действующая система создает трудности для граждан, проживающих в арендованном жилье или совместно с другими семьями. Нередко лицевой счет оформлен на собственника недвижимости, из-за чего получатели пособия не могут воспользоваться положенной государственной поддержкой.

Поэтому власти предлагают перейти от льготного тарифа к прямым денежным выплатам.

С 1 января следующего года размер компенсации составит 588 сомов в месяц летом и 798 сомов зимой.

Летний период установлен с 1 апреля по 1 октября, зимний — с 1 октября по 1 апреля.

Компенсация рассчитывается исходя из разницы между тарифом для населения и действующим льготным тарифом в 50 тыйынов за киловатт-час. При этом предусмотрены сезонные нормативы потребления: до 400 киловатт-часов летом и до 700 киловатт-часов зимой.

В министерстве утверждают, что переход на денежные выплаты позволит сохранить государственную поддержку малообеспеченных семей и сделать ее доступной независимо от того, на кого оформлен лицевой счет.

При дальнейшем изменении тарифов на электроэнергию размер компенсации планируют корректировать.

Согласно предварительным расчетам, на выплаты в 2027 году потребуется 381 миллион 200 тысяч сомов из республиканского бюджета.

Проект также предусматривает изменения тарифов для зарядных станций электромобилей. Сейчас для категории «Станции по зарядке электромобилей» установлен тариф 5,99 сома за киловатт-час.

Минэнерго предлагает применять его только к коммерческим зарядным станциям, которые оказывают платные услуги другим лицам.

Если гражданин или организация использует зарядное устройство исключительно для собственного электромобиля и не берет плату за зарядку, такой объект не будет относиться к категории коммерческих станций. В этом случае электроэнергия будет оплачиваться по тарифу, установленному для соответствующей категории потребителя.

Кроме того, документ уточняет порядок начисления платы за электроэнергию для нескольких домохозяйств, подключенных к одному общему счетчику.

В частности, при расчете льготного объема потребления предлагается учитывать число индивидуальных бытовых потребителей, подключенных к общему прибору учета, на основании проведенной инвентаризации.

В случае принятия постановление вступит в силу с 1 января следующего года.