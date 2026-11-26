Мэрии Бишкека понадобились кресла с возможностью отдыхать полулежа
Мэрии Бишкека понадобились три кресла руководителя с функцией для полулежащего положения. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
В ней указано одно из условий — кресла должны быть с дополнительными функциями для комфортной работы и отдыха.
Общая стоимость закупки — 56 тысяч сомов.
Каждое из трех кресел должно иметь спинку из дышащей сетчатой ткани, мягкое сиденье, металлическое основание и пластиковые подлокотники с гелевыми накладками.
Оно также должно иметь возможность откидывать спинку на угол до 170 градусов и иметь выдвижную подставку для ног, позволяющую отдыхать в полулежащем положении.
Помимо этого, предмет мебели должен выдерживать нагрузку до 120 килограммов, иметь бесшумные гелевые колесики и регулировку высоты. Цвет изделия — черный.
Заявки от поставщиков принимают до 30 ноября.