Мэрии Бишкека понадобились три кресла руководителя с функцией для полулежащего положения. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

В ней указано одно из условий — кресла должны быть с дополнительными функциями для комфортной работы и отдыха.

Общая стоимость закупки — 56 тысяч сомов.

Каждое из трех кресел должно иметь спинку из дышащей сетчатой ткани, мягкое сиденье, металлическое основание и пластиковые подлокотники с гелевыми накладками.

Оно также должно иметь возможность откидывать спинку на угол до 170 градусов и иметь выдвижную подставку для ног, позволяющую отдыхать в полулежащем положении.

Помимо этого, предмет мебели должен выдерживать нагрузку до 120 килограммов, иметь бесшумные гелевые колесики и регулировку высоты. Цвет изделия — черный.

Заявки от поставщиков принимают до 30 ноября.