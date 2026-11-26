Главные причины смерти кыргызстанцев назвали в Нацстаткомитете
В Кыргызстане в январе — сентябре 2026 года в органах загс зарегистрировано 24 тысячи умерших. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.
По его данным, показатель смертности составил 4,3 на 1 тысячу населения. Для сравнения: за аналогичный период 2025-го — 4,4 на тысячу населения.
Основными причинами смерти кыргызстанцев стали:
- болезни системы кровообращения — 52 процента случаев,
- новообразования — 12 процентов,
- болезни органов дыхания — 6 процентов,
- внешние причины смерти — 7 процентов.
Среди внешних причин смерти от:
- транспортных травм скончалось 654 человека,
- случайных отравлений алкоголем — 35 человек,
- самоубийств — 216,
- убийств — 44.
Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) не первый год остаются основной причиной смертности населения Кыргызстана.
По данным медиков, болезни сердца и сосудов молодеют, и особую тревогу вызывают высокие показатели преждевременной смертности среди людей трудоспособного возраста. Каждый год около 20 тысяч граждан от 30 до 60 лет преждевременно уходят из жизни от ССЗ.
В целях профилактики медики рекомендуют отказаться от вредных привычек, правильно питаться, быть физически активными, наладить здоровый сон, а также контролировать уровень артериального давления, сахара в крови и холестерина.