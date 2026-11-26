В Кыргызстане в январе — сентябре 2026 года в органах загс зарегистрировано 24 тысячи умерших. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

По его данным, показатель смертности составил 4,3 на 1 тысячу населения. Для сравнения: за аналогичный период 2025-го — 4,4 на тысячу населения.

Основными причинами смерти кыргызстанцев стали:

болезни системы кровообращения — 52 процента случаев,

новообразования — 12 процентов,

болезни органов дыхания — 6 процентов,

внешние причины смерти — 7 процентов.

Среди внешних причин смерти от:

транспортных травм скончалось 654 человека,

случайных отравлений алкоголем — 35 человек,

самоубийств — 216,

убийств — 44.

Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) не первый год остаются основной причиной смертности населения Кыргызстана.

По данным медиков, болезни сердца и сосудов молодеют, и особую тревогу вызывают высокие показатели преждевременной смертности среди людей трудоспособного возраста. Каждый год около 20 тысяч граждан от 30 до 60 лет преждевременно уходят из жизни от ССЗ.

В целях профилактики медики рекомендуют отказаться от вредных привычек, правильно питаться, быть физически активными, наладить здоровый сон, а также контролировать уровень артериального давления, сахара в крови и холестерина.