В Бишкеке необходимо построить общественные туалеты, поскольку их нехватка становится проблемой как для горожан, так и для иностранных туристов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Улукбек Карыбек уулу.

По словам нардепа, накануне ему прислали видео, на котором иностранный гражданин справляет нужду прямо в общественном месте.

Улукбек Карыбек уулу отметил, что подобные случаи происходят не впервые. Однако, по его мнению, причина заключается не столько в отсутствии культуры у людей, сколько в нехватке доступной санитарной инфраструктуры в столице.

«Такое случалось уже не раз. Но это показатель не отсутствия культуры у людей, а отсутствия в Бишкеке необходимой инфраструктуры. В 2025 году, по данным 2GIS, в городе было 156 общественных туалетов, но большая часть не работает, а ночью не работает ни один. Все видео как раз снимаются в ночное время», — сказал народный избранник.

Он подчеркнул, что с каждым годом Кыргызстан посещает все больше туристов, поэтому вопрос доступности общественных туалетов необходимо решать.

«Как тут быть без туалетов? Этот вопрос в 2027 году должен быть приоритетом мэрии. Ранее они говорили, что построят 26 общественных туалетов, 16 участков уже определили, но все осталось на уровне информации», — заявил Улукбек Карыбек уулу.

Он попросил спикера Жогорку Кенеша дать протокольное поручение муниципалитету по решению этой проблемы.