В Кыргызстане представители МВД провели экстренное совещание с руководителями туристических компаний, получивших аккредитацию на организацию умры в 2026–2027 годах. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Встреча состоялась 25 ноября по инициативе Министерства внутренних дел. В ней приняли участие заместитель муфтия Шакир ажы Маматов, представители Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений, МВД, муфтията и руководители аккредитованных туристических компаний.

Основной темой обсуждения стали соблюдение законодательства при организации паломничества, ответственность туроператоров, а также защита прав и обеспечение безопасности граждан, отправляющихся в умру.

Особое внимание участники совещания уделили ситуации вокруг ОсОО «Нур Умра Трэвел».

Представители МВД проинформировали руководителей туристических компаний о ранее выявленных предполагаемых незаконных действиях этой фирмы и предупредили о недопустимости подобных нарушений.

По итогам встречи участники подчеркнули необходимость усиления взаимодействия между государственными органами, муфтиятом и туристическими компаниями.

Отдельно отмечена важность защиты интересов паломников и обеспечения их безопасности во время поездок.

Отметим, что сегодня межведомственная комиссия аннулировала аккредитацию турфирмы на организацию поездок в умру в сезоне 2026–2027 годов.

Напомним, на сезон умры 2026–2027 годов в Кыргызстане аккредитацию получили 36 туристических компаний.