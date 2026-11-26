После скандала с «Нур Умра Трэвел» МВД предупредило организаторов умры
В Кыргызстане представители МВД провели экстренное совещание с руководителями туристических компаний, получивших аккредитацию на организацию умры в 2026–2027 годах. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.
Встреча состоялась 25 ноября по инициативе Министерства внутренних дел. В ней приняли участие заместитель муфтия Шакир ажы Маматов, представители Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений, МВД, муфтията и руководители аккредитованных туристических компаний.
Основной темой обсуждения стали соблюдение законодательства при организации паломничества, ответственность туроператоров, а также защита прав и обеспечение безопасности граждан, отправляющихся в умру.
Особое внимание участники совещания уделили ситуации вокруг ОсОО «Нур Умра Трэвел».
Представители МВД проинформировали руководителей туристических компаний о ранее выявленных предполагаемых незаконных действиях этой фирмы и предупредили о недопустимости подобных нарушений.
По итогам встречи участники подчеркнули необходимость усиления взаимодействия между государственными органами, муфтиятом и туристическими компаниями.
Отдельно отмечена важность защиты интересов паломников и обеспечения их безопасности во время поездок.
Отметим, что сегодня межведомственная комиссия аннулировала аккредитацию турфирмы на организацию поездок в умру в сезоне 2026–2027 годов.
Напомним, на сезон умры 2026–2027 годов в Кыргызстане аккредитацию получили 36 туристических компаний.