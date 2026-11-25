В Балыкчи задержали инкассатора и его старшего брата по подозрению в присвоении более 7 миллионов сомов и инсценировке разбойного нападения. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным милиции, 23 ноября в городскую больницу поступил мужчина 1988 года рождения с ранением шеи. Он заявил, что неизвестные, угрожая пистолетом, заставили его поехать в сторону перевала Кубакы, ранили ножом и похитили 8 миллионов 600 тысяч сомов.

По факту разбоя возбудили уголовное дело. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры установили, что заявитель предположительно инсценировал нападение.

Мужчина работал инкассатором в одной из частных компаний: собирал деньги из платежных терминалов в Балыкчи и сдавал их в банк.

По версии следствия, днем 23 ноября он оставил сумку с 7 миллионами 137 тысячами 400 сомами на даче отца. Позже его старший брат спрятал деньги во дворе другой дачи.

Как утверждают в милиции, после этого инкассатор направился в заросли облепихи у дороги Бишкек — Кубакы — Кочкор и канцелярским ножом нанес себе два ранения в шею. Затем он вернулся на дачу отца, откуда брат отвез его в больницу.

24 ноября возбудили уголовное дело по статье 363 «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления» УК КР.

Инкассатора и его брата 1986 года рождения водворили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.