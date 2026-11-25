Депутат Дастан Бекешев предложил передвинуть время работы ряда министерств. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, пару лет назад было принято решение для борьбы с пробками передвинуть начало учебы студентов с 10 часов утра.

«Но проблема пробок до сих пор актуальна. Я предлагаю передвинуть работу нескольких министерств, чтобы они приходили на работу не к 9, а к 7 утра, но зато будут уходить с работы в 16.00. Это положительно повлияло бы на ситуацию на дорогах с пробками», — считает Дастан Бекешев.

Напомним, что в Бишкеке проблема пробок остается самой актуальной проблемой.