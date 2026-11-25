Борьба с пробками. Депутат предложил передвинуть время работы ряда министерств
Депутат Дастан Бекешев предложил передвинуть время работы ряда министерств. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, пару лет назад было принято решение для борьбы с пробками передвинуть начало учебы студентов с 10 часов утра.
«Но проблема пробок до сих пор актуальна. Я предлагаю передвинуть работу нескольких министерств, чтобы они приходили на работу не к 9, а к 7 утра, но зато будут уходить с работы в 16.00. Это положительно повлияло бы на ситуацию на дорогах с пробками», — считает Дастан Бекешев.
Напомним, что в Бишкеке проблема пробок остается самой актуальной проблемой.