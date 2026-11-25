В Национальном центре онкологии и гематологии в Бишкеке аппарат лучевой терапии не работает больше месяца, пациентам приходится ждать лечения. Об этом пишет одна из пользователей соцсетей.

Директор центра Бахадыр Бебезов подтвердил 24.kg информацию.

По его словам, в НЦОиГ есть:

Бабатрон II (2017 года) — медицинский аппарат дистанционной гамма-терапии для лучевого лечения (работает);

Два линейных ускорителя (2021 года) (работают);

АГАТ-ВТ (2016 года)- для брахитерапии (работает);

Флекситрон-1 (2022 года) — для брахитерапии (работает);

Флекситрон-2 (2022 года)- для брахитерапии (работает);

Терад 200 (2019 года) для близкофокусной рентгенотерапии (для лечения опухолей наружной локализации). Он не работает.

Гарантийный срок всего оборудования прошел.

«На данный момент инженеры определили поломку Терада 200, мы объявили и провели тендер (14 дней) на запасные части на 283,4 тысячи сомов. 17 ноября заключен договор поставки, срок поставки 30 рабочих дней. Завод-изготовитель находится в Беларуси, в Кыргызстане нет его представителей», — посетовал Бебезов.

Он отметил, что для сервисного обслуживания все парка радиологического оборудования необходимо заложить 20 миллионов сомов на 2027 год.

Ранее из строя выходили линейные ускорители.