В школах ученики старших классов заставляют младшеклассников брать кредиты, кредиты принуждают брать и более слабых физически детей. Об этом на заседании парламентского комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции сообщила депутат Бурул Аманова со ссылкой на школьных психологов.

Она рассказала, что была участницей круглого стола, посвященного теме насилия в обществе. И школьный психолог проинформировала о том, что есть специальные группы, где старшеклассники заставляют младших или своих же одноклассников брать кредиты.

«Как мы дошли до этого?» — возмутилась Бурул Аманова.

Заместитель председателя правления Национального банка Мелс Аттокуров напомнил, что по закону финансовые учреждения не могут выдавать кредиты лицам младше 18 лет. Он попросил парламентария представить более полную информацию о школе, несовершеннолетнем и банке, и пообещал разобраться.

Члены комитета также предложили запретить или ограничить выдачу онлайн-кредитов для кыргызстанцев до 21–22 лет.

Депутат Гульшаркан Култаева пояснила, что потребительских кредитов уже в два раза больше, чем кредитов, которые берут на развитие бизнеса. Она также считает, что молодежь берет займы, чтобы играть в азартные игры онлайн.