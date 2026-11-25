На официальное международное открытие горнолыжного курорта «Ала-Тоо Резорт» ожидают около 15 тысяч туристов. Об этом заявил глава Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов.

Подготовка к открытию курорта и международному форуму ООН по туризму стала основным вопросом оперативного совещания ведомства.

Открытие «Ала-Тоо Резорт» запланировано на 1 декабря. Организационный комитет определил четыре ключевые задачи. В частности, на территории курорта строят экспо-площадку площадью 2 тысячи квадратных метров, где разместятся туристическая выставка, фудкорт, зона коммуникации и отдыха.

Кроме того, планируется обустроить около 200 объектов визит-центров. По словам Эдуарда Кубатова, на территории курорта также установят 20 мобильных туалетных систем. Все это предусмотрено для удобства туристов, которых ожидают около 15 тысяч в день открытия.

Госагентство по развитию туризма отвечает за приглашение международных блогеров, журналистов и почетных гостей. Ожидается приезд около 50 известных мировых тревел-блогеров и журналистов. Также мероприятие будут освещать около 120 журналистов, которые приедут по линии Министерства культуры и администрации президента. В ведомстве отмечают, что международное медийное освещение станет одной из ключевых составляющих открытия.

Среди почетных гостей ожидаются многократные олимпийские чемпионы. В частности, на открытии будет присутствовать австрийский горнолыжник Герман Майер — трехкратный олимпийский чемпион. Эдуард Кубатов не стал раскрывать остальные детали приглашения гостей, отметив, что программа будет интересной.

К открытию готовят большую культурную программу. По словам главы агентства, мероприятие должно стать зимним праздником и международным фестивалем. Его уровень Эдуард Кубатов сравнил с открытием «Бишкек Арены» и Всемирных игр кочевников, отметив, что организаторы постараются провести событие на международном уровне.