В Кыргызстане внесены изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о правонарушениях. Новые нормы регулируют использование цифровых доказательств, расследование киберпреступлений и конфискацию виртуальных активов.

Одним из основных нововведений стало закрепление понятия цифровых доказательств. К ним относятся данные пользователей, сведения об интернет-трафике, переписка, фотографии, аудио- и видеозаписи, которые могут использоваться при расследовании преступлений.

Следователи, прокуроры и суды обязаны обеспечивать сохранность таких доказательств, исключая возможность их уничтожения, изменения или несанкционированного доступа.

Закон также предусматривает возможность направления владельцам цифровых данных обязательного предписания об их сохранении на срок до 90 суток. При необходимости этот срок может быть продлен.

При этом сведения, составляющие тайну переписки, телефонных переговоров и личной жизни, в предусмотренных законом случаях могут быть получены только на основании решения следственного судьи.

Отдельные изменения касаются конфискации имущества. Если имущество, подлежащее конфискации, было скрыто, передано другим лицам, уничтожено или по иным причинам недоступно для изъятия, суд сможет принять решение о конфискации другого имущества осужденного либо взыскании эквивалентной денежной суммы с учетом предусмотренных законом ограничений.

Также вводится уголовная ответственность за манипулирование рынком ценных бумаг. В зависимости от тяжести преступления предусмотрены штрафы, лишение права занимать определенные должности и лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон уточняет ответственность за незаконный доступ к цифровым системам и ресурсам. За наиболее тяжкие нарушения, в том числе связанные с критически важной информационной инфраструктурой, предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Документ регулирует и обращение с виртуальными активами, признанными доказательствами по уголовным делам. Они могут переводиться на специальные кошельки либо храниться с использованием технических средств, обеспечивающих их сохранность.

Предусмотрены также новые механизмы международного сотрудничества при расследовании преступлений. Компетентные органы смогут обмениваться цифровыми данными с иностранными государствами в рамках международных договоров и установленных законом процедур.