В селе Жыргалан Ак-Суйского района Иссык-Кульской области 1 декабря 2026 года состоится торжественное открытие первого этапа всесезонного горного кластера «Ала-Тоо Резорт».

В Минкультуры отмечают, что в день торжественного открытия первого этапа горного кластера катание на лыжах будет временно недоступно.

Горнолыжные трассы начнут принимать посетителей со 2 декабря.

Отметим, что главным хедлайнером мероприятия станет всемирно известный американский исполнитель Jason Derulo.

Для гостей также подготовлена масштабная концертная программа с участием международных и региональных артистов. На сцене выступят французский исполнитель Willy William, турецкий диджей Berat Mert Demir, легендарная группа Morandi, казахстанский певец Кайрат Нуртас, Irina Kairatovna, Бегиш, Jax, а также DJ King Macarella.

Торжественное открытие начнется 1 декабря в 13.00. Вход для гостей свободный.