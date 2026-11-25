В Кыргызстане предлагают ввести уголовную ответственность за буллинг и кибербуллинг, в том числе в отношении детей. Комитет Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам одобрил в первом чтении соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях.

Согласно документу, за буллинг предлагается наказывать штрафом в размере до 200 тысяч сомов, также предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В поправке сформулировано определение буллинга — умышленное неоднократное совершение в отношении одного и того же человека действий, направленных на его унижение, публичное высмеивание, запугивание, преследование, социальную изоляцию либо причинение психологических страданий.

Кибербуллинг — травля, которую осуществляют через интернет, социальные сети, мессенджеры, информационные системы и другие цифровые средства.

В УК КР депутат Бурул Аманова предлагает ввести отдельную статью «Травля — буллинг и кибербуллинг».

За систематическое унижение, запугивание, преследование, социальную изоляцию, распространение ложных или унижающих сведений, публичное высмеивание и другие формы психологического давления предлагается установить штраф в размере от 50 тысяч сомов до 100 тысяч сомов либо наказывать исправительными работами на срок от одного года до трех лет.

Если травля совершается в отношении ребенка, группой лиц, через интернет или социальные сети, с распространением персональных данных либо с использованием служебной, учебной или иной зависимости, штраф будет составлять от 100 тысяч сомов до 200 тысяч сомов. За это преступление также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Если будет доказано, что буллинг или кибербуллинг повлекли менее тяжкий или тяжкий вред здоровью, наказание составит от трех до семи лет лишения свободы.

Закрепить санкции планируется и в Кодексе о правонарушениях.

За буллинг, не содержащий состава преступления, предлагается штраф в размере 55 расчетных показателей — 5,5 тысячи сомов.

За кибербуллинг предлагается штраф в 75 расчетных показателей — 7,5 тысячи сомов.

Депутаты также предлагают снизить возрастной порог привлечения к уголовной ответственности до 14 лет. Придется отвечать перед законом за доведение или склонение к самоубийству при систематическом буллинге или кибербуллинге.

Ответственность будут нести все, в том числе за систематическое преследование взрослых.