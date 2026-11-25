Жители Кыргызстана сегодня смогут наблюдать необычное астрономическое явление — Бобровую Луну. Так называют ноябрьское полнолуние, которое в этом году совпало с суперлунием.

По данным астрономического портала Star Walk, пик полнолуния пришелся на 24 ноября в 20.53 по бишкекскому времени. Однако Луна будет выглядеть практически полной и сегодня вечером.

Особенность нынешнего полнолуния заключается в том, что Луна находится относительно близко к Земле. Такое явление называют суперлунием. В этот период спутник нашей планеты может выглядеть немного крупнее и ярче, чем при обычном полнолунии.

Название Бобровая Луна связано с традициями коренных народов Северной Америки. В ноябре бобры активно готовятся к зиме, укрепляют свои жилища и делают запасы пищи. По другой версии, именно в этот период охотники традиционно устанавливали ловушки на бобров.

Несмотря на необычное название, Луна необязательно приобретает особый цвет. Вблизи горизонта она может казаться желтоватой или оранжевой из-за особенностей прохождения света через атмосферу Земли.

Наблюдать Бобровую Луну можно невооруженным глазом. Лучше всего выбрать место с открытым горизонтом, вдали от яркого городского освещения. При этом видимость будет зависеть от облачности.

Ноябрьское суперлуние станет одним из последних ярких астрономических событий 2026 года. Следующее полнолуние ожидается 24 декабря.