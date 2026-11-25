Азиатский банк развития (АБР) одобрил финансирование в размере 20 миллионов долларов на строительство первой в Кыргызстане плавучей солнечной электростанции промышленного масштаба.

Она появится на водохранилище ГЭС-5 недалеко от Бишкека и будет ежегодно вырабатывать около 20 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии. Проект направлен на снижение зависимости страны от импорта электричества и укрепление энергетической безопасности.

Как сообщает АБР, общая стоимость финансирования банка составит 20 миллионов долларов. Из них 19,55 миллиона долларов предоставят в виде льготного кредита из обычных капитальных ресурсов, еще 450 тысяч долларов — в виде гранта из Азиатского фонда развития. Правительство Кыргызстана дополнительно выделит 2,02 миллиона долларов.

Проект предусматривает строительство плавучей солнечной фотоэлектрической станции мощностью 15 мегаватт на базе ГЭС-5 ОАО «Чакан ГЭС».

Станцию разместят непосредственно на действующем водохранилище и подключат к существующей электросетевой инфраструктуре. По расчетам, она сможет ежегодно производить около 20 гигаватт-часов электроэнергии.

Страновой директор постоянного представительства АБР в Кыргызстане Чжэн Ву отметил, что по мере роста экономики страны увеличивается и потребность в надежном энергоснабжении.

По его словам, проект позволит диверсифицировать внутренние источники электроэнергии, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и создать основу для привлечения частных инвестиций в возобновляемую энергетику.

В настоящее время почти 90 процентов электроэнергии в Кыргызстане вырабатывается гидроэлектростанциями. Однако рост потребления и изменение климата, влияющее на водные ресурсы, создают дополнительные сложности для обеспечения страны электричеством в течение всего года.

По данным АБР, с 2012 года потребление электроэнергии в Кыргызстане увеличилось более чем на 45 процентов. При этом страна все больше зависит от импорта электричества, особенно в зимний период.

Плавучая солнечная электростанция станет дополнительным отечественным источником возобновляемой энергии и будет дополнять существующую гидрогенерацию.

Помимо строительства станции, проект предусматривает модернизацию сетевой инфраструктуры и развитие потенциала ОАО «Чакан ГЭС» в сфере строительства и эксплуатации плавучих солнечных объектов.

Полученный опыт планируется передавать другим развивающимся странам Центральной и Западной Азии. По мнению АБР, это поможет привлечь частный сектор и в дальнейшем расширять инвестиции в солнечную энергетику региона.

Ожидается, что реализация проекта позволит ежегодно сокращать выбросы парниковых газов примерно на 4 тысячи 628 тонн в эквиваленте углекислого газа.

Также предусмотрены программы технической подготовки и повышения квалификации кадров. Отдельное внимание планируется уделить расширению возможностей участия женщин в секторе возобновляемой энергетики.

Таким образом, Кыргызстан получит новый вид солнечной генерации, который позволит использовать поверхность водохранилища для производства электроэнергии без необходимости выделять дополнительные земельные участки под строительство крупной солнечной станции.