Бардак после беспорядков. Кадровые скачки продолжаются

Пока в Кыргызстане пытаются навести порядок после парламентских выборов, в министерствах и ведомствах продолжается кадровая неразбериха.

Число желающих занять пост технического премьер-министра с каждым днем растет.

Сегодня члены Народного координационного совета определились с кандидатурами. Претенденты следующие: Омурбек Бабанов от «Республики», Клара Сооронкулова от «Реформы», Алтынбек Сулайманов от «Бир Бола» и Тилек Токтогазиев от «Ата Мекена». Ранее звучали также имена вице-премьера Эркина Асрандиева и освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

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Курсан Асанов стал и. о. министра внутренних дел. «Само время сейчас требует того, чтобы я возглавил МВД. Иного выхода не было, — не скромно объяснил он свою легитимность. — Кашкар Джунушалиев сбежал как трус, бросив сотрудников». Последний, кстати, в отставку не подавал.

Коллектив Министерства финансов выразил недоверие главе ведомства Бактыгуль Жеенбаевой. Сотрудники обвинили ее в непрофессионализме, разделении коллектива на «своих» и «неугодных», отсутствии у нее опыта работы на госслужбе. Министр покинула рабочее место.

Многочисленная толпа снова пыталась заставить уволиться директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Мирслава Аманкулова. Занять его кабинет 6-8 октября пытались как бывшие сотрудники госагентства, так и посторонние лица. Однако самоназначенцев прогнали, и очередная попытка не удалась.

Ранее отказавшиеся от должностей продолжают возвращаться на рабочие места.

Среди передумавших мэр Бишкека Азиз Суракматов. «Я работал на удаленке» — так объяснил он свое отсутствие последние дни в здании муниципалитета.

Вернулся к исполнению своих обязанностей полпред правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов. 6 октября его место занимал член партии «Мекенчил» Бахтияр Калпаев.

Также поступил его коллега по Таласской области Марат Мураталиев.

На рабочее место вернулся и глава ГСБЭП Бакир Таиров. Алтынбек Жумагулов, занимавший два дня должность и. о. председателя, вернулся на пост начальника управления Финпола.

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Жайнак Усен уулу, подавший в отставку 6 октября, тоже хочет вернуться на свою должность генерального директора ОТРК.

Бишкекводоканал трясет уже несколько дней. После попыток рейдерского захвата предприятия коллектив сформировал дружины, а сегодня вышел на митинг против увольнения начальника Мурадина Сейдалиева. Сотрудники заявили, что заявление об уходе он написал под давлением Азиза Суракматова. Однако в мэрии опровергли это заявление.

На фоне всеобщих митингов и протестов пожарные столицы решили не оставаться в стороне и потребовали вывести их из состава МЧС.

Отметим, что заместитель секретаря Совбеза Омурбек Суваналиев заявил, что все самозахваченные посты будут освобождены и возвращены законным руководителям.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.