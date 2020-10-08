23:16
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бардак после беспорядков. Кадровые скачки продолжаются

Пока в Кыргызстане пытаются навести порядок после парламентских выборов, в министерствах и ведомствах продолжается кадровая неразбериха.

Число желающих занять пост технического премьер-министра с каждым днем растет.

Сегодня члены Народного координационного совета определились с кандидатурами. Претенденты следующие: Омурбек Бабанов от «Республики», Клара Сооронкулова от «Реформы», Алтынбек Сулайманов от «Бир Бола» и Тилек Токтогазиев от «Ата Мекена». Ранее звучали также имена вице-премьера Эркина Асрандиева и освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

Читайте по теме
Бардак после беспорядков. Список самозванцев растет

Курсан Асанов стал и. о. министра внутренних дел. «Само время сейчас требует того, чтобы я возглавил МВД. Иного выхода не было, — не скромно объяснил он свою легитимность. — Кашкар Джунушалиев сбежал как трус, бросив сотрудников». Последний, кстати, в отставку не подавал.

Коллектив Министерства финансов выразил недоверие главе ведомства Бактыгуль Жеенбаевой. Сотрудники обвинили ее в непрофессионализме, разделении коллектива на «своих» и «неугодных», отсутствии у нее опыта работы на госслужбе. Министр покинула рабочее место.

Многочисленная толпа снова пыталась заставить уволиться директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Мирслава Аманкулова. Занять его кабинет 6-8 октября пытались как бывшие сотрудники госагентства, так и посторонние лица. Однако самоназначенцев прогнали, и очередная попытка не удалась.

Ранее отказавшиеся от должностей продолжают возвращаться на рабочие места.

Среди передумавших мэр Бишкека Азиз Суракматов. «Я работал на удаленке» — так объяснил он свое отсутствие последние дни в здании муниципалитета.

Вернулся к исполнению своих обязанностей полпред правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов. 6 октября его место занимал член партии «Мекенчил» Бахтияр Калпаев.

Также поступил его коллега по Таласской области Марат Мураталиев.

На рабочее место вернулся и глава ГСБЭП Бакир Таиров. Алтынбек Жумагулов, занимавший два дня должность и. о. председателя, вернулся на пост начальника управления Финпола.

Читайте по теме
Бардак после беспорядков. Кто и как отбирает высокие кабинеты

Жайнак Усен уулу, подавший в отставку 6 октября, тоже хочет вернуться на свою должность генерального директора ОТРК.

Бишкекводоканал трясет уже несколько дней. После попыток рейдерского захвата предприятия коллектив сформировал дружины, а сегодня вышел на митинг против увольнения начальника Мурадина Сейдалиева. Сотрудники заявили, что заявление об уходе он написал под давлением Азиза Суракматова. Однако в мэрии опровергли это заявление.

На фоне всеобщих митингов и протестов пожарные столицы решили не оставаться в стороне и потребовали вывести их из состава МЧС.

Отметим, что заместитель секретаря Совбеза Омурбек Суваналиев заявил, что все самозахваченные посты будут освобождены и возвращены законным руководителям.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168385/
просмотров: 977
Версия для печати
Материалы по теме
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Обеспечить безопасность граждан Казахстана требует от Кыргызстана МИД РК
В Лейлеке похоронили Алтынбек уулу Умутбека, погибшего во время беспорядков
Канат Исаев уклонился от ответа, поддерживает ли он импичмент президенту
Развитие ситуации в Кыргызстане беспокоит Москву. Комментарий Дмитрия Пескова
Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Лидера партии «Мекен Ынтымагы» не пустили в Дом правительства
Бишкек под защитой ДНД. Дружинники заявляют, что они вне политики
В Кыргызстане прошел мирный марш в память о погибшем во время беспорядков парне
Дословно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
8 октября, четверг
23:03
Бардак после беспорядков. Кадровые скачки продолжаются Бардак после беспорядков. Кадровые скачки продолжаются
22:32
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
21:55
Клара Сооронкулова заявила, что не выдвигается в премьер-министры
21:43
Обеспечить безопасность граждан Казахстана требует от Кыргызстана МИД РК
21:28
В Оше закончился митинг: город под контролем милиции