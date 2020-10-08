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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Ситуация в Кыргызстане. Может появиться третий претендент на пост премьера

Финансово-банковский сектор страны предлагает в качестве технического премьер-министра Кыргызстана Эркина Асрандиева. Об этом 24.kg сообщили в Союзе банков КР.

«В стране наступил острый политический кризис, разрешить который сможет лишь человек, обладающий незапятнанной репутацией, опытом в руководстве большими структурами и проектами, и что самое важное — не состоящий ни в одной из действующих в стране политических партий», — аргументируют свой выбор финансисты.

По их мнению, технический премьер-министр должен будет прежде всего обеспечить бесперебойную жизнедеятельность экономики, экспорта-импорта товаров и услуг, сохранение рабочих мест и выплату заработных плат, исполнение доходной части бюджета, полноценное функционирование всех государственных органов во избежание обострения эпидемиологической ситуации.

Банковский сектор считает, что достаточными навыками и волей для выполнения названных задач обладает действующий и. о. вице-премьер-министра Эркин Асрандиев.

Союз банков КР рассчитывает на поддержку народа Кыргызстана и Жогорку Кенеша.

Напомним, ранее главой правительства себя провозгласили Садыр Жапаров и Тилек Токтогазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168232/
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