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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Коллектив Минфина выразил недоверие министру Бактыгуль Жеенбаевой

Коллектив Министерства финансов выражает недоверие главе ведомства Бактыгуль Жеенбаевой. Об этом сообщается на сайте министерства.
 

Напомним, что центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения Минфина 5 октября 2020 года провели экстренное собрание коллектива с представителями народа и признали народную власть, а также приняли коллективное решение о выражении недоверия министру финансов Бактыгуль Жеенбаевой. После чего она покинула свое рабочее место.

«Коллектив Министерства финансов выражает крайнее недовольство относительно некомпетентности Бактыгуль Жеенбаевой, отсутствия у нее профессионализма в работе и опыта работы на государственной службе. За время ее работы министром финансов проводилась политика разделения коллектива на «своих» и «неугодных», организации интриг и массового увольнения, что создавало нерабочую атмосферу в коллективе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что во время работы Бактыгуль Жеенбаевой министром было уволено и уволилось свыше 100 сотрудников ведомства, профессионалов в своей деятельности с многолетним стажем и опытом работы. На их места были приняты «малограмотные и некомпетентные кадры».

«По ее поручениям разрабатывались положения, приводящие к ухудшению условий труда сотрудников и рабочего процесса, снижению производительности и эффективности работы коллектива, что в свою очередь негативно сказалось на качестве подготовки и исполнения бюджета», — заявляют сотрудники Минфина.

По их словам, в процессе ежедневной работы ею неоднократно допускались унижения, оскорбления работников, звучали постоянные угрозы об увольнении, ротации или понижении в должности, что привело к утечке профессиональных кадров из системы Министерства финансов. Кроме того, ею оказывалось давление на сотрудников для принятия решений в ее интересах, а также проводилась политика ущемления прав работников путем нарушения законодательства в части трудового распорядка и организационной работы ведомства, выраженная в непредоставлении трудовых отпусков, отгулов, выхода из здания министерства по окончании рабочего дня.

В заявлении подчеркивается, что по поручениям Бактыгул Жеенбаевой проводилось несвоевременное финансирование системы здравоохранения в январе — апреле этого года, которое привело к массовому заражению медицинских работников из-за отсутствия средств индивидуальной защиты (СИЗ), закупке лекарственных средств по завышенным ценам в несколько раз, что привело впоследствии к огромному ущербу государственного бюджета и потерям человеческих жизней.

«Коллектив Минфина считает, что Бактыгуль Жеенбаева не имеет морального права занимать эту должность, и не желает работать под ее руководством в дальнейшем», — заявили сотрудники ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168246/
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