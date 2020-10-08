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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

И. о. министра внутренних дел Курсан Асанов заявил о своей легитимности

24.kg
Фото 24.kg. Курсан Асанов заявил о своей легитимности

За мной нет никаких людей, которые привели бы меня в кабинет за руку и посадили в кресло. Исполнять обязанности министра меня назначил Совет безопасности.

Об этом сегодня на брифинге в Бишкеке сообщил и. о. министра внутренних дел Курсан Асанов.

«Само время сейчас требует того, чтобы я возглавил МВД. Я уважаю личный состав и никогда не брошу своих подчиненных. Иного выхода не было. Кашкар Джунушалиев сбежал как трус, бросив сотрудников», — сказал он.

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, напомним, 6 октября стал комендантом Бишкека и и. о министра внутренних дел КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168243/
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