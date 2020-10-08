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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Начальника Бишкекводоканала увольнять не будут

Начальника Бишкекводоканала Мурадина Сейдалиева увольнять не будут. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр города Уланбек Азыгалиев.

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По его словам, руководитель предприятия работает в прежнем режиме. «Никто его не увольнял, распоряжение не подписывал, заявление об увольнении даже не рассматривали. Сейдалиев на сегодня легитимный начальник. Я встретился с коллективом БВК, объяснил ситуацию. Видимо, случилось какое-то недоразумение», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Ранее сообщалось о попытке рейдерского захвата предприятия. Пришедшие в БВК молодые люди сказали, что являются представителями нового правительства и обещали вернуться утром 7 октября и назначить своего человека. После этого коллектив водоканала организовал дружины для охраны своего ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168330/
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