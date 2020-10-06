Бардак после беспорядков. Кто и как отбирает высокие кабинеты

Сегодня ночью после митинга на столичной площади Ала-Тоо против итогов выборов в Жогорку Кенеш и столкновений с милицией протестующие взяли штурмом «Белый дом». Из СИЗО и колоний выпустили несколько бывших высокопоставленных чиновников.

В министерствах и госструктурах произошли кадровые перестановки. Часть руководителей сама подала в отставку, где-то назначили «координаторов». Не обошлось и без самозванцев.

С утра 6 октября не довольные результатами голосования захватили здание мэрии Бишкека. Позже градоначальник Азиз Суракматов подал в отставку, а его кабинет занял так называемый народный мэр Жоошбек Коеналиев. Последний, придя в муниципалитет, поинтересовался у служащих аппарата, что такое МСУ.

Фото 24.kg. Жоошбек Коеналиев не знает количество районов в Бишкеке, но обещает выучить

В столице также появился комендант — экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

Однако спустя несколько часов комендантом Бишкека объявил себя бывший сотрудник органов внутренних дел Рафик Мамбеталиев из ДНД «Патриот». Команду дружинников собрал много лет назад бывший депутат Жогорку Кенеша Данияр Тербишалиев. Оба сегодня вышли на пресс-конференцию, где Мамбеталиев и представился комендантом.

Южная столица тоже осталась без главы. Депутаты Ошского горкенеша выразили недоверие градоначальнику Таалайбеку Сарыбашову.

Бывший руководитель столичной станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков занял кабинет министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова, но позже все-таки освободил, а кабинет опечатали. Абдикаримов своих полномочий не складывал.

Фото из интернета. Жаркынбек Касымбеков

Отстояли кабинет главного санврача Бишкека сотрудники столичного Центра госсанэпиднадзора. Координатором там пытались назначить Кадыра Керимбаева.

Исполняющим обязанности министра финансов стал Кыялбек Мукашев.

Место председателя ГРС занял Нурлан Саитов. Глава службы Акын Мамбеталиев был вынужден написать заявление об уходе.

В ГСБЭП тоже сменился председатель. Новым главой стал Алтынбек Жумагулов. Прежний Таир Бакиров подал в отставку.

В Кара-Суйском районе изгнали брата Райымбека Матраимова — акима Тилекбека Матраимова.

Фото из интернета. Местные жители захватили администрацию Кара-Суйского района и назначили нового акима

В отставку подали полпреды сразу трех областей — Иссык-Кульской (Балбак Тулобаев), Таласской (Марат Мураталиев) и Нарынской (Эмильбек Алымкулов).

Временным руководителем ОТРК стала Жылдыз Бакашова. Гендиректор Общественной телерадиокорпорации Жайнак Усен уулу подал в отставку.

Центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения Министерства финансов провели экстренное собрание с представителями народа, признали власть народа и единогласно рекомендовали на назначение исполняющим обязанности министра Кыялбека Мукашева.

С утра также появилась информация о назначении Алмамбета Шыкмаматова на должность и. о. генпрокурора. Однако позже он заявил, что никто его не назначал.

Отметим, что на сегодня Жогорку Кенеш — единственный легитимный орган, только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.

35 депутатов парламента сегодня дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Однако кворума не было. Часть нардепов не согласна с таким назначением.

Бывший журналист провластной ОТРК Болот Абдыжапаров пришел сегодня в офис Пятого канала и потребовал эфирное время. Позже, со слов сотрудников организации, он заявил, что намерен стать новым генеральным директором ТВ.