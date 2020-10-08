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Общество

В Бишкеке требуют отставки главы департамента лесного хозяйства

Около 50 человек требуют, чтобы директор департамента лесного хозяйства Мирослав Аманкулов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Мы приехали из Токмака и других регионов. Ничего захватывать мы не собираемся. Наша цель — только отставка Мирослава Аманкулова. Все должно быть по закону. Этот человек распродал лесные угодья, за деньги назначал на должности. Если бы правоохранительные органы провели проверку, то нашли бы много нарушений», — возмущаются люди.

По их словам, они приехали к департаменту недавно. Их представитель встретился с директором, высказал требования.

«Сотрудники департамента попросили два часа на то, чтобы принять решение. Мы не пытаемся поставить своего человека. Пусть уйдет Мирослав Аманкулов, а коллектив сам изберет другого руководителя. Пусть придет человек, который понимает систему, знает, как заботиться о лесных угодьях. Пусть Аманкулов уйдет законно», — заявили люди.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168287/
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