В Бишкеке требуют отставки главы департамента лесного хозяйства

Около 50 человек требуют, чтобы директор департамента лесного хозяйства Мирослав Аманкулов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Мы приехали из Токмака и других регионов. Ничего захватывать мы не собираемся. Наша цель — только отставка Мирослава Аманкулова. Все должно быть по закону. Этот человек распродал лесные угодья, за деньги назначал на должности. Если бы правоохранительные органы провели проверку, то нашли бы много нарушений», — возмущаются люди.

По их словам, они приехали к департаменту недавно. Их представитель встретился с директором, высказал требования.

«Сотрудники департамента попросили два часа на то, чтобы принять решение. Мы не пытаемся поставить своего человека. Пусть уйдет Мирослав Аманкулов, а коллектив сам изберет другого руководителя. Пусть придет человек, который понимает систему, знает, как заботиться о лесных угодьях. Пусть Аманкулов уйдет законно», — заявили люди.