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Общество

Председатель ГСБЭП Бакир Таиров вернулся на работу

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями сообщает, что председатель Бакир Таиров выполняет ранее возложенные на него обязанности в прежнем режиме.

По данным ее пресс-службы, Алтынбек Жумагулов, занимающий два дня должность и. о. председателя, вернулся на пост начальника управления ГСБЭП.

Личный состав переведен на усиленный режим несения службы.

«Коллектив ГСБЭП при поддержке народного движения не допустит постороннего вмешательства в деятельность службы», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Бакир Таиров подал в отставку.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168269/
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