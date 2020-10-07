Бардак после беспорядков. Список самозванцев растет

На фоне безвластия в стране все, кому не лень, метят на руководящие посты. Самозахваты продолжаются вторые сутки.

За пост премьер-министра борются сразу двое — освобожденный накануне из колонии Садыр Жапаров и кандидат от «Ата Мекена» Тилек Токтогазиев. Первого на должность предложила часть депутатов Жогорку Кенеша с подачи его друга Камчыбека Ташиева. Второй заявил, что его избрали временно исполняющим обязанности главы правительства на заседании народного координационного совета.

У Генеральной прокуратуры после заявления Алмамбета Шыкмаматова о том, что его никто не назначал на должность и.о. генпрокурора, появился новый «координатор» — член партии «Чон казат»Он уверяет, что уже возбудил уголовные дела на депутата парламента и экс-спикера Асылбека Жээнбекова, а также бывшего таможенника Райымбека Матраимова и экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Кубатбек Кожоналиев стал и. о. главы Антикоррупционной службы ГКНБ. Он проходил обвиняемым по уголовному делу о попытке захвата власти. Однако суд его оправдал. Пресс-центр ведомства уверяет, что такого назначения не было.

Осуществляются попытки рейдерского захвата стратегических объектов. Накануне молодые люди от имени «нового правительства» пытались захватить Бишкекводоканал. Наведались они на предприятие и сегодня, но коллектив БВК мобилизовал свои внутренние силы и организовал дружины для охраны.

Фото пресс-службы Бишкекводоканала. Коллектив собрал дружину для охраны предприятия

Аналогичный инцидент произошел в аэропорту города Оша. Неизвестные ворвались на территорию воздушной гавани и ударили директора Таланта Ысакова. Неизвестные потребовали от него освободить кресло и заявили, что пришли от экс-мэра Мелиса Мырзакматова.

Многочисленная толпа требовала сегодня утром сменить руководство «Кыргызкомура» и ГКПЭН. Но своих претендентов явившиеся к зданию молодые люди не выдвигали.

Захватить ОАО «Кыргызалтын» уже несколько дней пытается некий Алмаз Туманов. Он называет себя председателем правления компании и ссылается, что его назначили новые власти. Однако никаких документов не предъявляет.

Продолжаются попытки захватить и ГП «Кыргыз темир жолу». Из-за отсутствия на рабочем месте гендиректора Василия Дашкова обязанности руководителя временно возложены на заместителя генерального директора — Руслана Кадыркулова.

Бывший прокурор Иссык-Атинского района Абай Бекбоев намеревался занять кресло генерального директора MegaCom, а бывший сотрудник компании Улан Баялиев объявил себя первым заместителем гендиректора. Они даже успели провести какие-то совещания, но позже сотрудники MegaCom и народные дружинники прогнали самоназначенцев. Обязанности директора продолжил исполнять действующий заместитель главы MegaCom Абдулда Суранчиев.

Накануне депутаты южной столицы проголосовали за отставку мэра Таалайбека Сарыбашова. Однако уже сегодня он вернулся на рабочее место. Часть бишкекчан просит вернуться Азиза Суракматова на пост градоначальника. Накануне он подал в отставку. Сейчас обязанности мэра исполняет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Идет борьба за пост полпреда в Оше. Накануне местос боем возглавил Калмамат Анапияев, родной брат покойного кримавторитета Алмамбета Анапияева. На этот же пост от партии «Мекенчил» претендовал Торобай Келдибаев. Между ними произошла стычка, переросшая в массовую драку.Сегодня официальный полпред в Оше вернулся на свое рабочее место. А теперь пост пытается захватить депутат парламента Дуйшон Торокулов.

Появились претенденты и на руководящие посты в средства массовой информации. На должность главы ОТРК претендовало двое: Чынара Капарова и Мирлан Самыйкожо. Члены НС приняли компромиссное решение о назначении и.о. гендиректора члена НС Жылдыз Бакашову, а она назначила продюсера «Ала-Тоо 24» Чынару Капарову. Однако позже выяснилось, что Мирлан Самыйкожосам назначил себя и. о. гендиректора и сообщил, что Наблюдательный совет распущен, а канал преобразуется в национальный.

Неизвестные молодые люди попытались захватитьи государственное информационное агентство «Кабар».