Омурбек Суваналиев заявил, что все самозахваченные посты будут освобождены

Во всех государственных и муниципальных органах должны работать легитимные руководители. Об этом на гражданском форуме заявил заместитель секретаря Совбеза Омурбек Суваналиев.

По его словам, все самозахваченные должности будут возвращены законным руководителям.

«Сейчас ситуация сложная. Политики друг против друга, не могут договориться между собой. Власть, которая убежала, заявила, что они тут, что работают на удаленке. Мы не признаем самозахватчиков. Если руководитель сбежал, его обязанности должен исполнять первый заместитель. Захватчиков поставим на место», — сказал он.

Омурбек Суваналиев отметил, что силовые структуры усилили работу на юге страны, чтобы предотвратить эскалацию ситуации. «По поводу межнационального конфликта, я в 2010 году возглавлял УВД Оша. Сейчас там идет работа», — добавил он.