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Общество

Полпред в Баткенской области Алишер Абдрахманов вернулся на свое место

Полпред правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов вернулся на свое рабочее место. Информацию 24.kg подтвердили в обладминистрации.

По данным пресс-службы полпреда, Алишер Абдрахманов с сегодняшнего дня продолжает исполнять свои обязанности.

Напомним, что 6 октября его место занял член партии «Мекенчил» Алтынбек Калпаев.

«Есть указание из Бишкека, чтобы все законные главы регионов продолжили работать. В Баткене все акимы и другие руководители остаются на местах. Самозахвата государственных органов нет. Обстановка стабильная», — сказали в полпредстве.

По информации пресс-службы, Алишер Абдрахманов уже провел переговоры с руководством Согдийской и Ферганской областей по вопросам безопасности пограничной зоны.

Силовые структуры в регионе продолжают работать в усиленном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168264/
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