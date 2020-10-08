Пожарные Бишкека на акции протеста потребовали вывести их из состава МЧС

Действующий личный состав Бишкекского гарнизона МЧС вышел на акцию протеста и выдвинул руководству ряд требований. В частности, пожарные хотят выйти из состава министерства и стать самостоятельным подразделением.

Вчера, 7 октября, у здания МЧС собрались свыше ста пожарных, не довольных своим нынешним положением. Среди протестующих не только действующие офицеры ведомства, но и ветераны службы. Они приехали из всех регионов Кыргызстана.

Общее мнение митингующих — службой должны руководить профессионалы.

Фото Юрия Кузьминых. Требования пожарных Бишкека к руководству

45 километров

«Посмотрите на нашу технику. Мы едем на наших машинах со скоростью 30 километров в час. Если горит в селе Чон-Арык, то из города туда без поломок не доберешься. Моторы начинают кипеть, выходить из строя. То же можно сказать о форменной одежде и пожарных рукавах, последние рвутся после второго применения. Сегодня радиус выезда наших подразделений —, но что мы можем сделать на такой технике?» — заявил бывший начальник противопожарной службы Первомайского района столицы К. Дюшембиев.

Пожарные выразили недоверие и потребовали снять с должности заместителя министра ЧС Калыса Акматова.

В ночь с 5 по 6 октября во время массовых беспорядков в Бишкеке протестующие сожгли две противопожарные машины. Еще одна попала в ДТП. Ее угнали митингующие, но не справились с управлением и разбили ее о дерево.