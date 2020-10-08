Пожарные Бишкека на акции протеста потребовали вывести их из состава МЧС

Действующий личный состав Бишкекского гарнизона МЧС вышел на акцию протеста и выдвинул руководству ряд требований. В частности, пожарные хотят выйти из состава министерства и стать самостоятельным подразделением.
Вчера, 7 октября, у здания МЧС собрались свыше ста пожарных, не довольных своим нынешним положением. Среди протестующих не только действующие офицеры ведомства, но и ветераны службы. Они приехали из всех регионов Кыргызстана.
Общее мнение митингующих — службой должны руководить профессионалы.
Пожарные выразили недоверие и потребовали снять с должности заместителя министра ЧС Калыса Акматова.
В ночь с 5 по 6 октября во время массовых беспорядков в Бишкеке протестующие сожгли две противопожарные машины. Еще одна попала в ДТП. Ее угнали митингующие, но не справились с управлением и разбили ее о дерево.