В Оше продолжаются исследования предполагаемого места захоронения известного исламского ученого Сираджуддина аль-Оши, жившего несколько столетий назад. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Муфтий Кыргызстана Абдулазиз Закиров в рамках рабочей поездки в Ош посетил предполагаемый мавзолей ученого, расположенный у подножия горы Сулайман-Тоо.

Вместе с руководством Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо» и местными религиозными деятелями он ознакомился с имеющимися историческими документами и письменными источниками, которые могут помочь установить точное место захоронения.

По данным муфтията, Сираджуддин аль-Оши родился и вырос в Оше, где, согласно историческим сведениям, провел и последние годы жизни.

Ученый жил в VI–VII веках по мусульманскому летоисчислению, что соответствует примерно XII–XIII векам. Он известен как представитель ханафитской школы исламского права и матуридитского направления богословия.

Одним из наиболее известных его трудов считается «Бад аль-Амали», также известный как «Касидат аль-Ламия». Это произведение посвящено основам исламского вероучения и на протяжении столетий изучалось в религиозных учебных заведениях.

В настоящее время продолжается работа по изучению исторического наследия ученого, уточнению расположения его предполагаемой гробницы, а также подготовке мероприятий по сохранению и реконструкции исторического памятника.

В муфтияте подчеркнули, что исследования проводятся на основании сохранившихся документов и научных источников. Окончательное подтверждение места захоронения пока не получено.

Напомним, 11 сентября 2025 года в Бишкеке в рамках VI встречи руководителей религиозных управлений стран — членов Организации тюркских государств состоялась международная научно-практическая конференция «Сираджуддин аль-Оши и его вклад в исламские науки».