В Кыргызстане предлагают расширить доступ к услугам персонального ассистента для людей с синдромом Дауна, в первую очередь детей с инвалидностью. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает изменения в действующем порядке признания граждан лицами с инвалидностью и организации медико-социальной экспертизы.

Как отмечается в справке-обосновании, в Кыргызстане проживают 1 тысяча 864 человека с синдромом Дауна. Из них 1 тысяча 331 — дети младше 18 лет, еще 533 — взрослые.

При этом услугами персонального ассистента охвачены только 1 тысяча 43 человека. Остальные 821 человек такую помощь не получают.

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции отмечают, что людям с синдромом Дауна в зависимости от состояния здоровья может требоваться постоянная или периодическая помощь в повседневной жизни, получении образования, медицинских и социальных услуг.

Для решения проблемы предлагается внести синдром Дауна отдельным пунктом в перечень заболеваний и состояний, учитываемых при медико-социальной экспертизе.

Кроме того, проект предусматривает расширение полномочий Республиканского центра медико-социальной экспертизы. В частности, учреждение будет осуществлять мониторинг реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации людей и детей с инвалидностью.

В документе также предлагается закрепить непосредственное подчинение территориальных медико-социальных экспертных комиссий директору республиканского центра.

Согласно расчетам разработчиков, для обеспечения услугами персонального ассистента еще 821 человека с синдромом Дауна потребуется дополнительно 100 миллионов 460 тысяч 844 сома из республиканского бюджета.

По состоянию на 1 октября 2026 года в Кыргызстане услуги персонального ассистента получали 16 тысяч 274 человека с инвалидностью, в том числе 10 тысяч 179 детей. Помощь им оказывали 15 тысяч 927 персональных ассистентов.