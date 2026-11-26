Ситуация с более чем 400 гражданами Кыргызстана, которые оказались в затруднительном положении в Ташкенте и Мекке из-за туристической компании «Нур Умра Тревел», подняла вопрос об усилении контроля за организацией малого хаджа.

Теперь порядок организации умры будут утверждать постановлением кабинета министров, а не приказом Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений. Это позволит придать документу более высокий статус и усилить ответственность компаний, организующих паломничество.

Также рассматривается возможность внесения соответствующих норм даже в Уголовный кодекс. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Айбек Иминов.

По его словам, власти намерены предусмотреть более строгие меры в отношении компаний, которые оставляют паломников без помощи в чужой стране.

На пресс-конференции журналисты обратили внимание на недостаточную информированность граждан. По их словам, люди часто доверяют организаторам умры из-за рекламы с участием известных и влиятельных личностей, а также религиозной атрибутики, которая может создавать впечатление надежности компании.

Представители муфтията и агентства сообщили, что распространяют информацию об аккредитованных организаторах умры через социальные сети, мечети, имамов, СМИ и специальные встречи с населением.

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Как напомнил руководитель отдела умры муфтията Абдулазиз Туташпаев, раньше частные компании самостоятельно организовывали поездки и устанавливали собственные правила. Из-за возникавших проблем муфтият решил взять эту сферу под контроль и ввел аккредитацию турфирм.

В отличие от хаджа, который муфтият организует самостоятельно, умру совершают значительно больше граждан. Поэтому для организации поездок привлекают частные компании, прошедшие аккредитацию.

Для контроля за поездками также работает приложение «Умра».

В идеале граждане должны самостоятельно заходить в него, сравнивать предложения аккредитованных компаний, выбирать тур и регистрироваться. Однако на практике многие паломники не могут самостоятельно пользоваться приложением, поэтому регистрацию за них проводят турфирмы.

Муфтият контролирует данные в системе: сколько граждан отправляются на умру с каждой компанией и где они находятся в данный момент. Это должно упростить реагирование в случае чрезвычайных ситуаций. Например, при возникновении проблем с «Нур Умра Тревел» выяснение данных паломников заняло дополнительное время, поскольку компания отправляла их через Ташкент и не регистрировала в системе муфтията.

Напомним, компанию «Нур Умра Тревел» лишили аккредитации муфтията. По данным ведомства, компания оставила более 100 граждан в Ташкенте и свыше 250 паломников — в Мекке. В отношении главы фирмы ранее возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, ее задержали.

Проблему с гражданами, оставшимися в Ташкенте, уже решили. Паломников, находящихся в Мекке, планируют вернуть в Кыргызстан в ближайшие дни.

При этом муфтият не намерен компенсировать им финансовые потери и другие убытки. Ответственность за это, как подчеркнули представители ведомства, несет непосредственно туристическая компания.

Напомним, в конце 2023 года в Кыргызстане ввели аккредитацию компаний, организующих умру, а ответственность за координацию малого хаджа возложили на муфтият. С февраля 2026 года с каждого паломника также начали удерживать 9 процентов от стоимости тура. По данным муфтията, эти средства направляются на оплату труда имамов.