Кто занимается поисками Сооронбая Жээнбекова, рассказал глава МВД

Исполняющий обязанности министра внутренних дел КР Курсан Асанов не знает, где сейчас находятся президент Сооронбай Жээнбеков и до сих пор не подавший в отставку министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Бишкеке.

«По правде говоря, я сейчас занят другими проблемами — наведением порядка в Бишкеке. Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим. Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры», — сказал он.

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, напомним, 6 октября стал комендантом столицы и и. о. министра внутренних дел КР.