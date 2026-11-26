Численность постоянного населения Кыргызской Республики за девять месяцев 2026 года увеличилась на 95,1 тысячи человек (на 1,3 процента), и на 1 октября составила 7 миллионов 499,4 тысячи человек. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

Численность населения Бишкека составляет 1 миллион 382,5 тысячи человек, Оша — 494,8 тысячи.

В январе — сентябре этого года в загсе зарегистрировали 107,2 тысячи новорожденных, или на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период 2025-го.

За это же время в стране умерло 24 тысячи человек. В результате естественный прирост населения составил 83,2 тысячи человек.

Наиболее высокий уровень естественного прироста отмечался в Баткенской, Ошской, а также Джалал-Абадской областях, а наиболее низкий — в Бишкеке.

Согласно отчету, за девять месяцев 2026 года по республике заключено 31,1 тысячи браков и оформлено 10,9 тысячи разводов.