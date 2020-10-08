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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Я работал удаленно. Мэр Бишкека Азиз Суракматов о своей отставке

Фото 24.kg. Азиз Суракматов возле мэрии

Азиз Суракматов вернулся на свой пост мэра в муниципалитет Бишкека. Он сказал, что 6 октября до пяти утра был на рабочем месте. 

«Потом поехал переодеться, а когда вернулся, мэрию уже захватили. Было несколько группировок. Чтобы сохранить муниципалитет, не хотел конфликта, решил временно работать на удаленке. Все вопросы, связанные с жизнедеятельностью города, решал по телефону», — сказал он.

«Я занимаюсь хозяйством, а не политикой», — ответил он на просьбу прокомментировать инициативу импичмента президента. «Я подчиняюсь народу и депутатам БГК», — добавил он.

Азиз Суракматов признался, что не ожидал, что столько людей приедет его поддержать.

24.kg
Фото 24.kg. Акция в поддержку Азиза Суракматова возле мэрии

Напомним, 6 октября Азиз Суракматов написал заявление об отставке. Но теперь передумал и вернулся к своим обязанностям мэра. Горожане ранее требовали, чтобы Азиз Суракматов вернулся на пост мэра столицы.  

За три дня в столице сменилось три руководителя. Вчера исполнять обязанности мэра Бишкека поставили первого вице-мэра Алмаза Бакетаева. 6 октября народным мэром себя объявил Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома». Но его изгнали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168259/
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