Я работал удаленно. Мэр Бишкека Азиз Суракматов о своей отставке

Азиз Суракматов вернулся на свой пост мэра в муниципалитет Бишкека. Он сказал, что 6 октября до пяти утра был на рабочем месте.

«Потом поехал переодеться, а когда вернулся, мэрию уже захватили. Было несколько группировок. Чтобы сохранить муниципалитет, не хотел конфликта, решил временно работать на удаленке. Все вопросы, связанные с жизнедеятельностью города, решал по телефону», — сказал он.

«Я занимаюсь хозяйством, а не политикой», — ответил он на просьбу прокомментировать инициативу импичмента президента. «Я подчиняюсь народу и депутатам БГК», — добавил он.

Азиз Суракматов признался, что не ожидал, что столько людей приедет его поддержать.

Фото 24.kg. Акция в поддержку Азиза Суракматова возле мэрии

Напомним, 6 октября Азиз Суракматов написал заявление об отставке. Но теперь передумал и вернулся к своим обязанностям мэра. Горожане ранее требовали, чтобы Азиз Суракматов вернулся на пост мэра столицы.

За три дня в столице сменилось три руководителя. Вчера исполнять обязанности мэра Бишкека поставили первого вице-мэра Алмаза Бакетаева. 6 октября народным мэром себя объявил Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома». Но его изгнали.