Попытки сменить директора Госагентства охраны окружающей среды провалились

В Государственном агентстве окружающей среды и лесного хозяйства несколько раз предпринимались попытки сменить директора Мирслава Аманкулова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, занять кабинет главы 6-8 октября пытались как бывшие сотрудники госагентства, так и посторонние лица.

«При поддержке дружинников и коллектива ГАООСиЛХ самоназначенцы, а также требующие отставки Мирслава Аманкулова покинули административное здание. В настоящее время агентство работает в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что люди, пришедшие сегодня к зданию госагентства с требованием увольнения руководителя, не являются сотрудниками ГАООСиЛХ, были ранее уволены.