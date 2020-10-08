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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Попытки сменить директора Госагентства охраны окружающей среды провалились

В Государственном агентстве окружающей среды и лесного хозяйства несколько раз предпринимались попытки сменить директора Мирслава Аманкулова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, занять кабинет главы 6-8 октября пытались как бывшие сотрудники госагентства, так и посторонние лица.

«При поддержке дружинников и коллектива ГАООСиЛХ самоназначенцы, а также требующие отставки Мирслава Аманкулова покинули административное здание. В настоящее время агентство работает в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что люди, пришедшие сегодня к зданию госагентства с требованием увольнения руководителя, не являются сотрудниками ГАООСиЛХ, были ранее уволены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168321/
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