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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В ОТРК снова может смениться гендиректор. Жайнак Усен уулу хочет вернуться

Жайнак Усен уулу хочет вернуться на должность генерального директора ОТРК. Информацию 24.kg подтвердил член наблюдательного совета телерадиокорпорации Жылдызбек Керимбаев.

По его словам, сейчас в ОТРК нет членов наблюдательного совета, но их известили, что пришел Жайнак Усен уулу.

«Насколько нам известно, сейчас он разговаривает с коллективом», — отметил Жылдызбек Керимбаев.

Он добавил, что, скорее всего, завтра наблюдательный совет соберется на совещание.

Сам Жайнак Усен уулу пока недоступен для комментариев.

Напомним, что 6 октября Жайнак Усен уулу подал в отставку. Наблюдательный совет назначил временно исполняющим обязанности гендиректора своего члена Жылдыз Бакашову. Но позднее стало известно, что Мирлан Самыйкожо сам назначил себя и. о. гендиректора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168318/
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