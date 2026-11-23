В рамках борьбы с коррупцией при возврате имущества в государственную собственность были допущены определенные нарушения. Об этом заявил председатель ГКНБ Максат Асаналиев на республиканском совещании.

По его словам, именно эти вопросы поднимаются во время встреч президента Садыра Жапарова с гражданами в регионах.

Глава ГКНБ признал, что в рамках борьбы с коррупцией и ОПГ ряд объектов имущества был передан в государственную собственность в установленном порядке, однако в некоторых случаях были допущены нарушения.

«По выявленным недостаткам ГКНБ делает соответствующие выводы и принимает меры, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций», — заявил Асаналиев.

В Кыргызстане после 2020 года неоднократно сообщалось о возврате имущества государству в рамках борьбы с коррупцией.

Отмечалось, что эту работу возглавлял бывший председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Однако после его отстранения от должности стало известно о нарушениях законодательства со стороны некоторых сотрудников силовых структур, в том числе Нацбезопасности, при передаче имущества государству.

Ранее президент Садыр Жапаров также указывал на нарушения со стороны правительства при оценке имущества и опроверг заявление бывшего главы ГКНБ о том, что в государственную казну поступило 4 миллиарда долларов.