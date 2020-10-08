Бабанов, Сооронкулова, Токтогазиев. Кто еще хочет стать премьером?

Члены Народного координационного совета определились с кандидатурами на пост технического премьер-министра. Информацию 24.kg подтвердила депутат парламента, участвующая в последних выборах по списку партии «Ата Мекен» Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, сегодня состоялось заседание и были выдвинуты следующие претенденты — Омурбек Бабанов от «Республики», Клара Сооронкулова от «Реформы», Алтынбек Сулайманов от «Бир Бола» и Тилек Токтогазиев от «Ата Мекена».

Отметим, ранее в решении НКС указывалось, что технический глава кабмина будет исполнять свои обязанности до избрания нового состава парламента. «Избирать премьера, формировать состав правительства должен Жогорку Кенеш. Но мы никак не можем собрать кворум для того, чтобы провести заседание. Переговоры с депутатами ведутся. Мы должны дать понять реваншистам, что точка невозврата пройдена и назад они вернуться, тем более путем шантажа и угроз, они не смогут», — подчеркнула Эльвира Сурабалдиева.

Многие запуганы представителями криминала, на некоторых моих коллег оказывается давление. Но мы должны проявить политическую волю и собраться, чтобы вернуть страну в правовое русло. Кроме того, мы должны объявить импичмент президенту Жээнбекову. Эльвира Сурабалдиева

Ранее сообщалось, что не все нардепы поставили свои подписи под документом об объявлении импичмента. Среди них Мыктыбек Абдылдаев, которого часть депутатов выдвинула на пост спикера парламента.

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.