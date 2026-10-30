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24.kg

Вечерний дайджест: основные события 30 октября в Кыргызстане

22:00, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги пятницы, 30 октября.

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Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова призвала общество не оставаться равнодушным к домашнему насилию и своевременно помогать пострадавшим женщинам и детям.

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В Кыргызстане за девять месяцев 2026 года зарегистрировано 21 тысяча 754 сообщения о фактах семейного насилия. 

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность присоединения России к Организации тюркских государств (ОТГ) в формате «ОТГ+» либо предоставления ей статуса наблюдателя.

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В Кыргызстане средний уровень радиационного гамма-фона составляет 0,20 микрозиверта в час. 

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Реконструкция, платный вход, самофинансирование — что ждет Ботсад Бишкека

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Национальный банк планирует начать тестирование платформы цифрового сома в 2027 году. Когда новая форма национальной валюты станет доступна гражданам и бизнесу для повседневных расчетов, пока не известно.

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С криптобиржи Binance за несколько часов вывели 6 миллиардов долларов. Первым на аномальную активность обратил внимание ончейн-аналитик Spreek.

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«Мои дети болеют, у нас каждый день краснеют глаза!» — жители Кара-Балты устроили эмоциональный разбор ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода «Джунда». На встрече с чиновниками и депутатами прозвучали обвинения в загрязнении окружающей среды, бездействии властей и возможных коррупционных интересах.

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В Кыргызстане проверяют возможную причастность сотрудников коммерческих банков, платежных организаций и других посредников к проведению финансовых операций в пользу зарубежных онлайн-казино.

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Мэр Оша Жанарбек Акаев поручил профильным службам начать подачу тепла в жилые дома, не дожидаясь 8 ноября и установленного температурного порога. 

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Садыр Жапаров пригласил инвесторов стран ОТГ вложиться в курорт «Ала-Тоо Резорт».

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