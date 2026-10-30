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24.kg

В КР за девять месяцев число фактов семейного насилия выросло на 30,6 процента

16:20, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане за девять месяцев 2026 года зарегистрировано 21 тысяча 754 сообщения о фактах семейного насилия. Такие данные представили 24.kg в Генпрокуратуре.

По данным надзорного органа, это на 30,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По зарегистрированным фактам возбуждено 521 уголовное дело — рост составил 14,2 процента.

В Генеральной прокуратуре отметили, что противодействие семейному насилию и преступности среди несовершеннолетних остается одним из приоритетных направлений прокурорского надзора.

По данным ведомства, количество обращений по фактам семейного насилия в стране ежегодно увеличивается. Если в 2022 году было зарегистрировано 11 тысяч 174 обращения, то в 2023-м — 14 тысяч 20, в 2024-м — 18 тысяч 81, а в 2025 году — уже 23 тысячи 518.

За девять месяцев 2026 года по статье 70 Кодекса о правонарушениях (семейное насилие) составлено 7 тысяч 125 протоколов против 4 тысяч 22 за аналогичный период прошлого года. По статье 71 за невыполнение условий временного охранного ордера оформлено 588 протоколов против 188 годом ранее. Еще 24 протокола составлено за отказ пройти коррекционную программу.

В рамках прокурорского надзора за девять месяцев проведено 198 проверок по вопросам предупреждения семейного насилия и защиты детей. Выявлено 536 нарушений законодательства. Для их устранения внесено 175 представлений, 19 требований, три протеста и четыре предупреждения. Также возбуждены два уголовных дела и два дисциплинарных производства. К различным видам дисциплинарной ответственности привлечен 321 должностной работник.

В Генпрокуратуре отмечают, что рост числа зарегистрированных случаев свидетельствует о необходимости усилить профилактику, своевременно оказывать помощь пострадавшим и не допускать повторного насилия.

Среди проблем названы недостаточная профессиональная подготовка отдельных сотрудников, нехватка кадров и материальных ресурсов, а также слабое межведомственное взаимодействие.

Для совершенствования работы прокуратура разработала единую форму межведомственной статистической отчетности о ситуации с семейным насилием. Кроме того, после круглого стола в марте 2026 года с участием депутатов и представителей госорганов были подготовлены предложения по изменению законодательства. Соответствующий законопроект инициирован депутатами, и сейчас проходит его общественное обсуждение.

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