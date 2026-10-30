Касым-Жомарт Токаев предложил принять Россию в Организацию тюркских государств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность присоединения России к Организации тюркских государств (ОТГ) в формате «ОТГ+» либо предоставления ей статуса наблюдателя. С такой инициативой он выступил 30 октября на 13-м саммите организации в Анкаре.

По словам Токаева, расширение взаимодействия с Россией будет способствовать укреплению международных позиций Организации тюркских государств.

«В целях повышения авторитета нашей Организации было бы правильным и справедливым решением положительно отнестись к намерению России и предложить ей присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя», — заявил президент Казахстана.

Он подчеркнул, что Россия исторически связана с тюркским миром, поскольку на ее территории проживают представители многочисленных тюркских народов.

«Будучи крупной державой, Россия веками поддерживает тесные связи с тюркским миром. На территории этой страны исторически проживают представители многих тюркских народов», — отметил Токаев.

Президент Казахстана также напомнил о российском проекте «Алтай — колыбель тюркской цивилизации», который поддерживает Астана.

Кроме того, он обратил внимание на исторические и языковые связи России с тюркскими государствами, в том числе на наличие многочисленных слов тюркского происхождения в русском языке.

«В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам», — заявил глава Казахстана.

ОТГ объединяет Кыргызстан, Казахстан, Турцию, Азербайджан и Узбекистан. В ее деятельности также участвуют государства-наблюдатели.

Предложение Токаева не означает автоматического вступления России в организацию. Для получения соответствующего статуса необходимо прохождение предусмотренных ОТГ процедур.

По итогам саммита принята Анкарская декларация. О решении предоставить России статус наблюдателя или участника формата «ОТГ+» пока не сообщалось.