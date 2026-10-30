Взлом. Криптобиржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств

С криптобиржи Binance за несколько часов вывели 6 миллиардов долларов. Первым на аномальную активность обратил внимание ончейн-аналитик Spreek.

По его словам, транзакцию осуществили с адреса, на который средства поступили через миксер Tornado Cash — криптовалютный миксер с открытым исходным кодом, работающий в сетях, совместимых с Ethereum Virtual Machine.

Ончейн-аналитик подчеркнул, что биржи не проводят транзакции подобным образом, поэтому речь может идти о масштабном взломе.

За несколько часов общая сумма подозрительных переводов достигла 5,57 миллиарда долларов (это неофициальные данные).

Криптобиржа Binance уже заморозила активы на 2,5 миллиарда долларов из-за подозрений во взломе.

«Похоже, что Binance действительно подверглась хакерской атаке», — заявил бывший глава криптобиржи Чанпэн Чжао, который остается ее крупнейшим акционером.

В компании сообщили, что криптобиржа заморозила цифровые активы, чтобы предотвратить их хищение на время расследования инцидента.

Указано, что объем замороженных средств может вырасти: компания продолжает совместно с правоохранительными органами и партнерами искать похищенные активы и блокировать их.

По словам Чанпэна Чжао, еще две криптовалютные платформы — Tether и Circle — также заморозили около 1,7 миллиарда похищенных активов.

Binance является крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему ежедневных торгов.