Взлом. Криптобиржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств
С криптобиржи Binance за несколько часов вывели 6 миллиардов долларов. Первым на аномальную активность обратил внимание ончейн-аналитик Spreek.
По его словам, транзакцию осуществили с адреса, на который средства поступили через миксер Tornado Cash — криптовалютный миксер с открытым исходным кодом, работающий в сетях, совместимых с Ethereum Virtual Machine.
Ончейн-аналитик подчеркнул, что биржи не проводят транзакции подобным образом, поэтому речь может идти о масштабном взломе.
За несколько часов общая сумма подозрительных переводов достигла 5,57 миллиарда долларов (это неофициальные данные).
Криптобиржа Binance уже заморозила активы на 2,5 миллиарда долларов из-за подозрений во взломе.
«Похоже, что Binance действительно подверглась хакерской атаке», — заявил бывший глава криптобиржи Чанпэн Чжао, который остается ее крупнейшим акционером.
В компании сообщили, что криптобиржа заморозила цифровые активы, чтобы предотвратить их хищение на время расследования инцидента.
Указано, что объем замороженных средств может вырасти: компания продолжает совместно с правоохранительными органами и партнерами искать похищенные активы и блокировать их.
По словам Чанпэна Чжао, еще две криптовалютные платформы — Tether и Circle — также заморозили около 1,7 миллиарда похищенных активов.
Binance является крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему ежедневных торгов.