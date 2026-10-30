Айгуль Жапарова призвала не замалчивать домашнее насилие

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова призвала общество не оставаться равнодушным к домашнему насилию и своевременно помогать пострадавшим женщинам и детям. Об этом она заявила 30 октября на первом заседании Высшего почетного совета по вопросам семьи и женщин Организации тюркских государств в Анкаре.

В своем выступлении Айгуль Жапарова подчеркнула, что одной из серьезных проблем остается общественное молчание вокруг случаев семейного насилия.

По ее словам, необходимо слышать голос каждой пострадавшей женщины и девочки, обеспечивать им правовую, психологическую и социальную помощь, а также укреплять взаимодействие государственных органов и общественных организаций.

«Давайте вместе построим общество, в котором каждая женщина будет чувствовать себя в безопасности в собственном доме, а каждый ребенок будет расти в любви и заботе», — заявила первая леди.

Отдельно Айгуль Жапарова затронула вопросы участия женщин в политической и общественной жизни. Она напомнила, что законодательство Кыргызстана предусматривает выделение женщинам не менее 30 процентов депутатских мандатов в Жогорку Кенеше.

Первая леди подчеркнула, что забота о семье не должна препятствовать получению образования, профессиональному развитию и самореализации женщин.

Говоря о мерах государственной поддержки семей, она упомянула ежемесячное пособие «Бала ырысы» для детей до 3 лет и жилищную программу «Менин үйүм».

Еще одной темой выступления стала безопасность детей в интернете. Айгуль Жапарова обратила внимание на угрозы вредоносного контента и необходимость защиты персональных данных несовершеннолетних.

Она отметила, что принятый в Кыргызстане Цифровой кодекс предусматривает особые требования по защите персональных данных детей. При этом первая леди призвала родителей поддерживать доверительные отношения с детьми и уделять внимание их активности в цифровой среде.

В завершение Айгуль Жапарова подчеркнула важность сотрудничества тюркских государств в вопросах защиты женщин, поддержки семьи и воспитания детей.