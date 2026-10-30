USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Айгуль Жапарова призвала не замалчивать домашнее насилие

17:05, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова призвала общество не оставаться равнодушным к домашнему насилию и своевременно помогать пострадавшим женщинам и детям. Об этом она заявила 30 октября на первом заседании Высшего почетного совета по вопросам семьи и женщин Организации тюркских государств в Анкаре.

868245261_1052186181169218_1892674799917731106_n.jpg

В своем выступлении Айгуль Жапарова подчеркнула, что одной из серьезных проблем остается общественное молчание вокруг случаев семейного насилия.

По ее словам, необходимо слышать голос каждой пострадавшей женщины и девочки, обеспечивать им правовую, психологическую и социальную помощь, а также укреплять взаимодействие государственных органов и общественных организаций.

«Давайте вместе построим общество, в котором каждая женщина будет чувствовать себя в безопасности в собственном доме, а каждый ребенок будет расти в любви и заботе», — заявила первая леди.

Отдельно Айгуль Жапарова затронула вопросы участия женщин в политической и общественной жизни. Она напомнила, что законодательство Кыргызстана предусматривает выделение женщинам не менее 30 процентов депутатских мандатов в Жогорку Кенеше.

resized-850x570.png

Первая леди подчеркнула, что забота о семье не должна препятствовать получению образования, профессиональному развитию и самореализации женщин.

Говоря о мерах государственной поддержки семей, она упомянула ежемесячное пособие «Бала ырысы» для детей до 3 лет и жилищную программу «Менин үйүм».

Еще одной темой выступления стала безопасность детей в интернете. Айгуль Жапарова обратила внимание на угрозы вредоносного контента и необходимость защиты персональных данных несовершеннолетних.

Она отметила, что принятый в Кыргызстане Цифровой кодекс предусматривает особые требования по защите персональных данных детей. При этом первая леди призвала родителей поддерживать доверительные отношения с детьми и уделять внимание их активности в цифровой среде.

В завершение Айгуль Жапарова подчеркнула важность сотрудничества тюркских государств в вопросах защиты женщин, поддержки семьи и воспитания детей.

Материалы по теме

Дипфейки и стереотипы: ООН предупреждает о новых угрозах для женщин в эпоху ИИ

Мужчинам, избивающим жен, грозит арест до 14 суток. В ЖК готовят закон

Первая леди Кыргызстана посетила выставку о благополучии детей в Самарканде

Айгуль Жапарова посетила реабилитационный центр для детей в Самарканде

Финансирование детской онкологии в КР увеличилось в 200 раз — Айгуль Жапарова

«Оставьте детей в покое». Назгуль Турдубекова об ответственности взрослых

В Кара-Суу подозреваемого в домогательствах к девочке в садике арестовали

Шавкат Мирзиеев подписал закон об ужесточении наказания для педофилов

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

31 октября: где в регионах отключат свет

 

В КР лекарства от государства получают только 25 из 47 детей с мышечной атрофией

 

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в полуфинал

 

По итогам саммита ОТГ в Анкаре подписано пять документов

 

Кыргызстан готовится к запуску лаборатории для исследования токсичных металлов

 

В КР за девять месяцев число фактов семейного насилия выросло на 30,6 процента

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Власть

Кыргызстан заинтересован в укреплении стратегического партнерства с Турцией

 

Итоги самммита ОТГ в Анкаре. О чем говорили президенты

 

В парламенте подняли проблемы детской онкологии в Кыргызстане

 

Касым-Жомарт Токаев предложил принять Россию в Организацию тюркских государств

 

Главы правительств Кыргызстана и Казахстана обсудили развитие связей

 

Садыр Жапаров: Важно развивать искусственный интеллект на тюркских языках

 

Ситуация вокруг Украины

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

 

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18