Радиационный фон в Кыргызстане: где зафиксированы самые высокие показатели

В Кыргызстане средний уровень радиационного гамма-фона составляет 0,20 микрозиверта в час. Такие данные по состоянию на 30 октября опубликовала Гидрометеорологическая служба.

Согласно результатам мониторинга, самые высокие показатели зарегистрированы в следующих населенных пунктах:

Чолпон-Ата — 0,33 микрозиверта в час;

Кара-Балта — 0,32 микрозиверта в час;

Сары-Таш — 0,27 микрозиверта в час;

Кызыл-Суу — 0,27 микрозиверта в час;

Байтик — 0,25 микрозиверта в час.

В Бишкеке уровень гамма-фона составил 0,21 микрозиверта в час, в Оше — 0,22, в Нарыне — 0,22, в Караколе — 0,10 микрозиверта в час.

Самые низкие показатели зарегистрированы в Караколе и Гульчо — по 0,10 микрозиверта в час, а также в Баткене — 0,12 микрозиверта в час.

Всего мониторинг охватил 22 пункта наблюдения по республике.

Радиационный гамма-фон характеризует мощность дозы внешнего ионизирующего излучения. Его уровень может различаться в зависимости от геологических особенностей местности, высоты над уровнем моря и природного содержания радиоактивных элементов.

При этом более высокий показатель в отдельном населенном пункте сам по себе не свидетельствует о радиационной аварии или опасном загрязнении.