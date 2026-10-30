«Вонь невыносимая, дети болеют!» Жители Кара-Балты устроили разнос чиновникам

«Мои дети болеют, у нас каждый день краснеют глаза!» — жители Кара-Балты устроили эмоциональный разбор ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода «Джунда». На встрече с чиновниками и депутатами прозвучали обвинения в загрязнении окружающей среды, бездействии властей и возможных коррупционных интересах.

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Житель Ак-Башатского айыльного аймака Акжол Сатыбалдиев заявил, что его семья вынуждена постоянно дышать неприятным запахом, который, по его словам, исходит от предприятия.

«Вы сейчас приехали, все послушаете и уедете. А нам здесь жить. Мой дом находится рядом с заводом. Я боюсь за здоровье своих пятерых детей. Каждый день стоит ужасная вонь. У нас с детьми краснеют глаза, дети болеют. Я ни перед кем не боюсь выступать, потому что у меня пятеро детей», — заявил мужчина.

По его словам, жители неоднократно обращались к чиновникам, однако ситуация не меняется.

«Вы говорите, что такие заводы есть в семи областях. Но нигде нет такой вони, как в Кара-Балте! Вам легко приехать, поговорить и уехать. А мы этим дышим каждый день», — возмутился Акжол Сатыбалдиев.

Мужчина также рассказал о предполагаемом сбросе канализационных стоков, после которого, по его словам, территорию очистили только после публикации видеозаписи.

Отдельные претензии прозвучали в адрес местных властей. Участники встречи заявили о частой смене руководителей айыл окмоту и высказали подозрения в наличии коррупционных интересов. При этом доказательств этих обвинений представлено не было.

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Акжол Сатыбалдиев также потребовал объяснить, когда завершится модернизация «Джунды» и почему работы по озеленению территории не дают ожидаемого результата. По его словам, на посадку деревьев потратили 650 тысяч сомов.

С резкой критикой государственных органов выступила и представитель общественного фонда «Экодеми» Айжан Чыныбаева. По ее словам, жители самостоятельно устанавливают датчики качества воздуха возле предприятий, однако государственные органы не принимают их показания в качестве достаточных доказательств загрязнения.

«У нас очень много активистов, которые установили датчики возле заводов. Превышение частиц идет в 10 тысяч раз. Люди не могут доказать, насколько вреден воздух, чтобы начать судиться с предприятиями», — заявила Айжан Чыныбаева.

Она потребовала объяснить, почему государство не создает условия для признания результатов независимых измерений.

Активистка также возмутилась размерами штрафов за экологические нарушения.

«Предприятие заплатило 28 тысяч сомов. Какие ваши меры? Если мы начнем считать ущерб здоровью, это не 28 тысяч и даже не миллион сомов», — подчеркнула она.

Айжан Чыныбаева предложила депутатам ужесточить экологическое законодательство, привлечь международных экспертов и организовать открытые проверки с участием жителей. По ее мнению, населению нужны не очередные комиссии ради отчетности, а конкретный план действий с установленными сроками.

Жители Кара-Балты требуют от властей ответов на главные вопросы: чем они дышат, насколько опасны выбросы предприятия и кто понесет ответственность, если факты загрязнения подтвердятся.